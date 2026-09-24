Новый председатель Госсобрания Башкортостана Андрей Назаров: «Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие»

«Для меня это огромная честь. Признаюсь честно, волнуюсь. Но сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие.

Я долгое время работал в исполнительной власти, но опыт законотворчества у меня тоже есть, причем немалый: был депутатом Госсобрания, затем депутатом Госдумы пятого созыва, занимал должность первого заместителя председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Впереди серьезная работа: бюджет на 2027-2029 годы, социальная политика, поддержка ветеранов СВО и их семей, инициативы в поддержку бизнеса. Бюджет должен быть социально ответственным, но с учетом современных реалий. Важно сохранить все обязательства перед людьми и не останавливать развитие республики», – заявил Андрей Назаров.