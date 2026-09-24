В Уфе перекроют популярную парковку и несколько улиц

С сегодняшнего дня, 24 сентября, по второе октября планируется частичное ограничение движения транспорта на улице Комсомольской. Будет закрыта крайняя правая полоса по нечетной стороне после остановки «Автотранспортный колледж». Протяженность перекрываемого участка составит около 15 м.

Ограничение связано с реконструкцией улицы имени города Галле.

Также 25 сентября с 6:00 до 20:00 в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 25-летию мировой юстиции Республики Башкортостан, будет закрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау».

В субботу, 26 сентября, 6:00 до 17:00 будет перекрыт участок улицы Набережной от дома №232 до улицы Сочинской.