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Андрея Назарова избрали спикером парламента Башкортостана

Сегодня, 24 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в работе 36 заседания Госсобрания республики седьмого созыва.

В ходе собрания Радий Хабиров предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Андрея Назарова на пост спикера парламента.

«Андрей Геннадьевич Назаров обладает богатым опытом работы в бизнесе, в государственной и общественной сферах, профессиональными компетенциями в разных областях жизни и способностью решать задачи высокой сложности. Он пользуется авторитетом федерального масштаба.

Все эти годы мы трудились бок о бок, и он эффективно обеспечивал решение сложных экономических задач, принимал участие в выработке и реализации стратегических решений.

Убежден, что Андрей Геннадьевич Назаров, приложивший значительные усилия на посту премьер-министра правительства, в должности председателя Государственного Собрания – Курултая республики обеспечит эффективную законодательную работу, направленную на процветание Башкортостана и укрепление Отечества», – отметил глава региона.

По итогам голосования депутаты единогласно поддержали эту кандидатуру. Как ожидается, исполняющим обязанности премьер-министра правительства назначат министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева.

До этого бессменным председателем Госсобрания Башкортостана был Константин Толкачев, который скончался в мае текущего года после продолжительной болезни.

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