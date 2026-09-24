В Башкортостане в 2027 году пенсии проиндексируют дважды

Минфин РФ внес законопроекты о федеральном бюджете на 2027-2029 годы. Одна из главных статей расходов – социальные обязательства.
Согласно текущему проекту бюджета, в 2027 году дважды проиндексируют страховые пенсии: с первого февраля на 6,8%, с первого апреля – на 3,3%.
Средний по стране размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля.
Будут проиндексированы также маткапитал и детские пособия. Около 1,9 трлн рублей заложено на программы улучшения жилищных условий семей с детьми.
Почти 278 млрд рублей заложено на модернизацию первичного звена здравоохранения, 105 млрд рублей направят на строительство к 2030 году 150 школ, почти 218 млрд рублей – на ремонт и строительство детсадов, ремонт общежитий техникумов и вузов.
Также большая статья расходов – дорожное хозяйство: на нее заложено более 4,4 трлн рублей.
Дефицит бюджета планируется на уровне около 2% ВВП ежегодно.
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