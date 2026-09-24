В Башкортостане в 2027 году пенсии проиндексируют дважды

Согласно текущему проекту бюджета, в 2027 году дважды проиндексируют страховые пенсии: с первого февраля на 6,8%, с первого апреля – на 3,3%.

Средний по стране размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля.

Будут проиндексированы также маткапитал и детские пособия. Около 1,9 трлн рублей заложено на программы улучшения жилищных условий семей с детьми.

Почти 278 млрд рублей заложено на модернизацию первичного звена здравоохранения, 105 млрд рублей направят на строительство к 2030 году 150 школ, почти 218 млрд рублей – на ремонт и строительство детсадов, ремонт общежитий техникумов и вузов.

Также большая статья расходов – дорожное хозяйство: на нее заложено более 4,4 трлн рублей.

Дефицит бюджета планируется на уровне около 2% ВВП ежегодно.