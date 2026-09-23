В Башкортостане задержан владелец ТСК, в котором при пожаре погибли люди

Сегодня Следком Башкортостана сообщил о том, что задержан индивидуальный предприниматель – владелец торгово-сервисного комплекса.

Он проходит по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть третья статьи 109 и часть третья статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта, что привело к трагическим последствиям.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Изъяты документы, допрашиваются очевидцы, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.