Андрей Назаров может возглавить парламент Башкортостана

Сегодня, 23 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поднял тему назначения нового председателя Госсобрания.
По словам Радия Хабирова, он уже предложил кандидатуру Андрея Назарова на должность спикера парламента, вопрос рассмотрят 24 сентября. Как ожидается, исполняющим обязанности премьер-министра правительства назначат министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева.
Назаров, сейчас возглавляющий правительство региона, недавнюю оперативку посвятил подведению итогов своей работы на посту.
До этого бессменным председателем Госсобрания Башкортостана был Константин Толкачев, который скончался в мае текущего года после продолжительной болезни.
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