Андрей Назаров может возглавить парламент Башкортостана

По словам Радия Хабирова, он уже предложил кандидатуру Андрея Назарова на должность спикера парламента, вопрос рассмотрят 24 сентября. Как ожидается, исполняющим обязанности премьер-министра правительства назначат министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева.

Назаров, сейчас возглавляющий правительство региона, недавнюю оперативку посвятил подведению итогов своей работы на посту.

До этого бессменным председателем Госсобрания Башкортостана был Константин Толкачев, который скончался в мае текущего года после продолжительной болезни.