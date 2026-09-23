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Одну из пострадавших при пожаре в Стерлитамаке санавиацией доставили в Уфу

Вчера, 22 сентября, крупный пожар произошел в Стерлитамаке: загорелся ТСК «Солнечный». Трехэтажное здание выгорело практически полностью.

Фото: 2gis.ru/Арина Бесмертная

Сразу после эвакуации работников и посетителей ТСК стало известно о том, что четыре человека погибли, еще четверых госпитализировали.

Сегодня министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии пострадавших – их количество, по-видимому, увеличилось до пяти.

«Четверо пострадавших в пожаре продолжают лечение в ГКБ №1 г. Стерлитамака. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Одну из пациенток по линии санитарной авиации доставили в ожоговый центр ГКБ №18. Ее состояние крайне тяжелое.

Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил Рахматуллин.

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