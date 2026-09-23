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В небе над Башкортостаном сбили 20 беспилотников

Сегодня, 23 сентября, рано утром на территории Башкортостана объявили беспилотную опасность. Она продолжалась несколько часов.

Фото: Минобороны России

Как сообщают нам местные жители, около 10 утра в Затоне и центральной части Уфы раздавались громкие хлопки. Нет официального подтверждения, что они были связаны именно с атакой.

На оперативном совещании правительства в ЦУРе глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что сегодня в небе над республикой сбивали беспилотники, а также сообщил, что атака была успешно отражена.

«Вам для понимания, уважаемые коллеги: сегодня мы отразили еще одну атаку, сбито 20 беспилотников», – сказал глава региона.

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