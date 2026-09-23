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В Уфе отключат всю воду в нескольких микрорайонах

«Уфаводоканал» сообщает о запланированном ремонте, в связи с чем тысячи человек на сутки останутся без воды.

С 10:00 завтрашнего дня, 24 сентября, до 9:00 25 сентября отключат горячую и холодную воду в микрорайонах Затон, Сосны, ЖК «8 Марта», Сафроновский, поселке 8 Марта. Вероятно, попадет под отключения и Новалэнд.

В это время рабочие заменят запорную арматуру и смонтируют узел приборного учета подачи холодной воды.

Для жителей будет организован подвоз воды по следующим адресам:

ул. Асхата Мирзагитова, 10, пересечение пер. Надежды и Алексеевского шоссе, ул. Тальковая, 38, ул. Афзала Тагирова, 2а, пр-т Дружбы Народов, 61, пр-т Дружбы Народов, 53, ул. Гази Загитова, 11, ул. Чкалова, 131, ул. Летчиков, 12, ул. Ахметова, 324, ул. Ахметова, 300, ул. Ахметова, 24, ул. Летчиков, 2д, ул. Артезианская, 13.

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