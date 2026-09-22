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Прокуратура обязала мэрию Уфы оформить 250 га городских лесов

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения лесного и земельного законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что в Кировском и Ленинском районах Уфы располагаются городские леса общей площадью более 250 га, которые не зарегистрированы надлежащим образом.

Земельные участки не сформированы, на государственный кадастровый учет не поставлены, право муниципальной собственности на них в установленном порядке не зарегистрировано, сведения в государственном реестре отсутствуют.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ведомство обратилось в суд с иском об обязании муниципалитета принять соответствующие меры, и суд удовлетворил требования прокурора.

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