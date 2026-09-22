В Башкортостане при пожаре в торговом центре погибли 4 человека

Из четырехэтажного здания торгово-сервисного комплекса были эвакуированы 17 человек, из них один ребенок.

К тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники. В 16:06 по местному времени пожал локализовали на площади 2100 кв. м.

По последней информации, ликвидация пожара все еще продолжается. К сожалению, не обошлось без жертв: четыре человека погибли, еще четверых госпитализировали.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщает о том, что одна из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние трех других, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа, и 16-летней девочки, оценивается как средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Глава Башкортостана Радий Хабиров после этого инцидента поручил провести проверку торговых центров.