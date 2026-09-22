В Уфе продлили ограничения движения в тоннеле Восточного выезда

Минтранс Башкортостана предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей учитывать это при планировании поездок.
В северном тоннеле Восточного выезда продлены ограничения движения по левой полосе до 31 октября 2026 года.
В этот период движение будет перекрыто по направлению в сторону Уфы.
Ограничение связано с работами по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля.
Восточный выезд – единственная платная дорога в Уфе, она представляет собой альтернативу Оренбургскому тракту и Нагаевскому шоссе для выезда на трассу М5.
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