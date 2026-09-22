В Уфе продлили ограничения движения в тоннеле Восточного выезда

В северном тоннеле Восточного выезда продлены ограничения движения по левой полосе до 31 октября 2026 года.

В этот период движение будет перекрыто по направлению в сторону Уфы.

Ограничение связано с работами по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля.

Восточный выезд – единственная платная дорога в Уфе, она представляет собой альтернативу Оренбургскому тракту и Нагаевскому шоссе для выезда на трассу М5.