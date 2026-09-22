Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе продлили ограничения движения в тоннеле Восточного выезда

Минтранс Башкортостана предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей учитывать это при планировании поездок.

В северном тоннеле Восточного выезда продлены ограничения движения по левой полосе до 31 октября 2026 года.

В этот период движение будет перекрыто по направлению в сторону Уфы.

Ограничение связано с работами по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля.

Восточный выезд – единственная платная дорога в Уфе, она представляет собой альтернативу Оренбургскому тракту и Нагаевскому шоссе для выезда на трассу М5.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: