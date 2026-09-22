Радий Хабиров: «Нам удается сохранять экономическую устойчивость, несмотря на все вызовы сегодняшнего дня»

В частности, глава региона озвучил итоги развития Башкортостана в первом полугодии 2026 года.

«Самое главное – нам удается сохранять экономическую устойчивость и позитивную инвестиционную динамику, несмотря на все вызовы сегодняшнего дня.

После небольшого снижения в прошлом году в республике вновь растет промышленное производство – 6,7 процента по итогам первого полугодия. Это выше среднероссийских и окружных показателей.

За этот же период наши аграрии произвели продукции более чем на 85 млрд рублей. Мы практически полностью обеспечиваем потребности региона по основным видам продовольствия. Все это не может нас не радовать», – сказал Радий Хабиров в беседе с агентством «Интерфакс».

Также он рассказал о планах по созданию в республике особого инвестиционного режима.

«Ведем работу над запуском нового проекта – Башкортостанского инвестиционного режима. Для начала реализуем его в семи пилотных муниципалитетах: Агидели, Сибае, Баймакском, Зилаирском, Нуримановском, Салаватском и Абзелиловском районах. При этом меры поддержки будут максимально адресными.

Для каждого муниципалитета будем учитывать его экономическую специализацию и существующие точки роста. Так, Агидель и Сибай рассматриваем как площадки для развития креативных индустрий, а также транспортировки и хранения. В Баймакском и Салаватском районах акцент будет на переработке сельхозпродукции, а в Зилаирском и Нуримановском – на обработке древесины, производстве мебели и туризме», – добавил глава региона.