Выборы-2026: в Башкортостане явка превысила 82%

По данным на 11 часов утра 21 сентября, явка избирателей в Башкортостане составила более 82% (более 2,4 млн человек).

По последней информации, лидируют политические партии:

«Единая Россия» – более 64%;

КПРФ – более 9%;

ЛДПР – более 8%;

«Справедливая Россия» и «Новые люди» – более 7%.

«Партия прямой демократии», «Зеленые», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России» не набрали и одного процента.