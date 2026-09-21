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Выборы-2026: в Башкортостане явка превысила 82%

20 сентября в республике завершились трехдневные выборы депутатов в Государственную Думу и в местные советы. В Центризбиркоме республики до сих пор обрабатывают бюллетени.

По данным на 11 часов утра 21 сентября, явка избирателей в Башкортостане составила более 82% (более 2,4 млн человек).

По последней информации, лидируют политические партии:

«Единая Россия» – более 64%;

КПРФ – более 9%;

ЛДПР – более 8%;

«Справедливая Россия» и «Новые люди» – более 7%.

«Партия прямой демократии», «Зеленые», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России» не набрали и одного процента.

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