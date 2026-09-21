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Предварительно: в Госдуму прошли 6 кандидатов от Башкортостана

С 18 по 20 сентября 2026 года в России прошли выборы в Госдуму, а в Башкортостане – также в Госсобрание, горсовет Уфы и ряд сельсоветов.

Фото: соцсети Эльвиры Аиткуловой

Сейчас еще продолжается подсчет голосов. Сегодня, 21 сентября, Центризбирком озвучил, что Башкортостан получит шесть мест в Госдуме РФ девятого созыва после голосования в одномандатных округах.

Пять из них получили кандидаты от «Единой России»: это Эльвира Аиткулова, Зариф Байгускаров, Юлай Кидрасов, Гульнур Кульсарина и Денис Чернавин.

Также от региона прошел Алексей Журавлев, представляющий партию «Родина».

Всего в этом году в выборах участвовали 10 партий: это «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди».

Выборы-2026: в Башкортостане явка превысила 82%

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