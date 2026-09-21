В Уфе пройдет Международный Аксаковский праздник

Аксаковский праздник каждый год объединяет литераторов, ученых, деятелей искусства и почитателей аксаковского наследия из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

В этом году он состоится в пятницу, 25 сентября. В уфимских школах, музеях и библиотеках откроются Аксаковские уроки: гостей ждут лекции, литературные вечера и выставки редких книжных изданий.

С 12:00 до 19:00 в Саду имени С.Т. Аксакова пройдет арт‑пикник «Чаепитие у Аксаковых», он объединит сразу несколько тематических площадок. На «Аксаковской ярмарке» свои работы представят лучшие мастера народных художественных промыслов и ремесленники.

«Большой самоварный двор» станет главным гастрономическим перформансом дня: обещают безлимитные угощенья и атмосферу настоящего русского чаепития.

Также будут непрерывные мастер‑классы для всей семьи, развлечения для детей, на главной сцене выступят творческие коллективы города, а в анимационной зоне можно будет окунуться в атмосферу XIX века и принять участие в традиционных русских и башкирских играх на свежем воздухе.