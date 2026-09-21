Премьер-министр Башкортостана подвел итоги 7-летней работы правительства

«В 2019 году мы поставили перед собой очень высокую планку. И сегодня можем честно сказать, что основные цели достигнуты, многие – значительно раньше срока», – заявил глава кабмина.

В частности, по словам Андрея Назарова, планки ВРП в два трлн рублей удалось достичь на три года раньше, чем планировали – уже в 2024 году объем составил около трех трлн.

План по инвестициям в 500 млрд рублей выполнили в 2022, а в 2025 году вышли на исторический максимум – более 852 млрд рублей.

«За семь лет ввели свыше 20 млн квадратных метров жилья. Зарплата выросла более чем вдвое. Безработица снизилась почти втрое – до исторических 1,6%.

Вот реальные примеры, за которые не стыдно. Четыре модульных клинико-инфекционных центра, построенные в рекордные сроки во время пандемии. Центр управления Республикой. Дворец борьбы. Межвузовский кампус, который уже стал одним из символов нового Башкортостана. За семь лет на реализацию национальных проектов привлекли более 293 млрд рублей.

Большая работа была проделана и с бизнесом. Мы полностью перестроили систему работы с инвесторами, сократили инвестиционный путь, создали понятные цифровые сервисы. В Национальном инвестиционном рейтинге поднялись с 16 места в 2019 году на третье», – добавил премьер-министр, отметив, что с этой базой правительство переходит к следующему этапу работы.