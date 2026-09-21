2 человека погибли, 3 госпитализированы после ДТП в Башкортостане

ДТП произошло около 10 часов вечера на 16 километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк.

По предварительным данным, 44-летний водитель ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Уфы в направлении Белорецка, выехал на встречку и врезался в Chery Tiggo и Камаз.

В результате ДТП водитель российской легковушки и его 39-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы.

Министр здравоохранения республики сообщает также, что в аварии пострадали дети: девушка и двое детей были доставлены в больницы Уфы.

Состояние женщины оценивается как тяжелое, стабильное. Она в сознании. Две девочки (год и семь лет) были госпитализированы в РДКБ и обследованы. Их состояние – средней степени тяжести.