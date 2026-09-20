Бабье лето: погода в Уфе 21-25 сентября

Синоптики объявили начало бабьего лета: это период сухой, солнечной и теплой погоды осенью. В европейской части России наблюдается, как правило, во второй половине сентября.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет относительно тепло, обещают много солнца и полное отсутствие осадков.
Понедельник, 21 сентября: до +23°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +8°, без осадков.
Вторник, 22 сентября: до +24°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +8°, без осадков.
Среда, 23 сентября: до +24°, малооблачно, без осадков в ночь на четверг – +8°, без осадков.
Четверг, 24 сентября: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +8°, без осадков.
Пятница, 25 сентября: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – +8°, без осадков.
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