Бабье лето: погода в Уфе 21-25 сентября

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет относительно тепло, обещают много солнца и полное отсутствие осадков.

Понедельник, 21 сентября: до +23°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +8°, без осадков.

Вторник, 22 сентября: до +24°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +8°, без осадков.

Среда, 23 сентября: до +24°, малооблачно, без осадков в ночь на четверг – +8°, без осадков.

Четверг, 24 сентября: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +8°, без осадков.

Пятница, 25 сентября: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – +8°, без осадков.