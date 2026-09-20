Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Радий Хабиров: «Благодарен нашим политическим партиям за то, что избирательная кампания прошла спокойно»

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 20 сентября, в Уфе принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.

«Башкортостан известен своей высокой электоральной культурой. Жители республики всегда осознанно и очень ответственно подходят к выборам, приходят голосовать семьями, в хорошем настроении. На многих избирательных участках царит атмосфера праздника. Потому и явка у нас – традиционно высокая.

Я благодарен нашим политическим партиям за то, что избирательная кампания прошла спокойно. У нас сильные региональные отделения, и всем я желаю удачи», – заявил глава региона после голосования.

Выборы продлятся до 20:00 сегодняшнего дня. В этом году году можно проголосовать за одну из 10 партий: это «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди».

В Башкортостане также проходят выборы в Госсобрание, горсовет Уфы и ряд сельсоветов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: