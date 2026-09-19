В Башкортостане за неделю резко подешевели овощи, подорожали яйца и гречка

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали гречка (1,52%), яйца (1,49%), свинина (1,31%), маргарин (1,02%) и подсолнечное масло (0,99%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: морковь (9,29%), свекла (5,56%), картофель (5,33%), лук (5,13%), капуста (4,27%), огурцы (2,14%).

Также подешевели яблоки (3,16%), мука (1,44%) и макароны (1,21%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.