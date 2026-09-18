Башкортостан вошел в топ-3 регионов с самой низкой инфляцией

Как сообщили в Банке России, за месяц цены в Башкортостане снизились на 0,3%, особенно заметно снижение цен на продукты.

Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Их предложение на региональном рынке расширилось за счет поступления нового урожая от отечественных аграриев. Сезонное увеличение надоев привело к снижению стоимости молочной продукции.

В августе в Башкортостане впервые в этом году подешевели услуги, что связано с сезонным снижением спроса на отдых внутри региона и страны: в последний месяц лета в расчет статистики попадают путевки и бронирования на осень. Поэтому уменьшилась стоимость внутренних туров, а также билетов на поезда дальнего следования.

В то же время зарубежные туры подорожали. Среди основных причин – начало высокого сезона и ослабление рубля, которое привело также к росту цен на импортную электронику. Топливо в августе тоже подорожало, но меньше, чем в июле.