Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане снижается количество неформально занятых работников

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала количество занятых в неформальном секторе россиян во втором квартале 2026 года.

Выводы неутешительные: неофициально работает примерно каждый пятый трудящийся в стране – 20,4% от общей численности занятых.

Несмотря на рекорд в абсолютных цифрах (15,24 млн человек), число работников, не трудоустроенных на предприятиях со статусом юрлица, выросло год к году лишь на 0,7%.

Максимальный рост числа неформально занятых фиксировался в Тюменской (+87,7%), Липецкой (+58,8%) и Еврейской автономной областях (+40,2%).

В Башкортостане во втором квартале 2026 года насчитали 421 676 неформально занятых работников – это 22% от общего числа. За год, однако, их количество снизилось на 30 588 человек, или на 6,8%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: