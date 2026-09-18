В Башкортостане снижается количество неформально занятых работников

Выводы неутешительные: неофициально работает примерно каждый пятый трудящийся в стране – 20,4% от общей численности занятых.

Несмотря на рекорд в абсолютных цифрах (15,24 млн человек), число работников, не трудоустроенных на предприятиях со статусом юрлица, выросло год к году лишь на 0,7%.

Максимальный рост числа неформально занятых фиксировался в Тюменской (+87,7%), Липецкой (+58,8%) и Еврейской автономной областях (+40,2%).

В Башкортостане во втором квартале 2026 года насчитали 421 676 неформально занятых работников – это 22% от общего числа. За год, однако, их количество снизилось на 30 588 человек, или на 6,8%.