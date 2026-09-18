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Радий Хабиров показал, как будут выглядеть фонтаны в уфимском парке имени Ленина

В Уфе продолжается масштабная реконструкция парка имени Ленина. Она стартовала еще в 2024 году, основные работы выполнили в 2025, а скоро он впервые за долгое время примет посетителей.

Сегодня, 18 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров показал, как будут выглядеть два светомузыкальных фонтана в обновленном парке.

До окончания реконструкции осталось меньше месяца: сдать его намерены ко Дню Республики (11 октября).

Ранее Радий Хабиров заявил, что парк имени Ленина после реконструкции станет одним из самых красивых в республике. При разработке проекта решили отойти от исключительно мемориального характера парка, сделать его хорошим, комфортным местом для прогулок, в том числе и с детьми. Поэтому выделили в нем несколько зон под разные интересы.

А еще решили восстановить старую арку, которая в советское время украшала входную группу.

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