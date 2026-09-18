В Уфе появилась сеть 5G

5G – это современная сеть мобильной связи, которая во всем мире постепенно приходит на смену 4G. Скорость передачи данных в сетях 5G значительно выше, задержка сигнала меньше, а емкость сети позволяет обеспечивать связью в 10 раз больше устройств.
Как сообщает мэрия города, в Уфе впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения: услуги на базе 5G в городе предоставляют МТС.
Уфа вошла в число 16 городов первого этапа запуска 5G в России. Всего доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек.
В ближайшее время сервисами 5G в Уфе смогут пользоваться владельцы совместимых устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к сетям пятого поколения зависит от решения корпорации Apple.
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