В Уфе появилась сеть 5G

Как сообщает мэрия города, в Уфе впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения: услуги на базе 5G в городе предоставляют МТС.

Уфа вошла в число 16 городов первого этапа запуска 5G в России. Всего доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек.

В ближайшее время сервисами 5G в Уфе смогут пользоваться владельцы совместимых устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к сетям пятого поколения зависит от решения корпорации Apple.