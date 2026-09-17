В Уфе снова перекроют Восточный выезд

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение по платной дороге Восточный выезд ограничат завтра, 18 сентября, с 0:00 до 5:00.

Движение будет перекрыто по направлению федеральной трассы М-5 «Урал». Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева и вблизи села Федоровка также будут закрыты.

Ограничения связаны с проведением монтажа кабельной линии и работ по техническому обслуживанию инженерных сетей в Южном тоннеле.

Также до 30 сентября 2026 года продлены ограничения движения по левой полосе в южном тоннеле Восточного выезда по направлению федеральной трассы М-5 «Урал». Сейчас рабочие устанавливают там огнезащитное покрытие центральной опоры тоннеля.