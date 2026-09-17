Инфляция в Башкортостане в августе ускорилась до 5,11%

В республике продолжаются инфляционные качели: в марте 2026 года инфляция составила 6,14% в годовом выражении, ускорившись впервые после пяти месяцев замедления подряд.

По итогам апреля годовая инфляция еще чуть ускорилась – до 6,15%, в мае резко замедлилась – до 5,21% в годовом выражении, однако по итогам июня зафиксировали ускорение до 5,46%.

В июле мы снова наблюдали замедление: 5,05%, теперь же Банк России сообщает об ускорении до 5,11% по итогам августа.

Официального комментария регулятора пока нет. Для сравнения, в августе 2025 года инфляция в регионе составила 8,03%.

Инфляция в Башкортостане в 2026 году:

январь – 6,27%;

февраль – 6,1%;

март – 6,14%;

апрель – 6,15%;

май – 5,21%;

июнь – 5,46%

июль – 5,05%;

август – 5,11%.