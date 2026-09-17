Рассмотрение вопроса об отставке председателя Верховного суда Башкортостана перенесли по просьбе Радия Хабирова

Сегодня, 17 сентября, депутаты Госсобрания республики провели экстренное внеочередное заседание. Первый зампред комитета Госсобрания по судебным вопросам Виктор Гурьев предложил рассмотреть вопрос отставки председателя Верховного суда Раиля Шайдуллина.

Радий Хабиров, выступивший на заседании, изложил практически то же, что ранее рассказывал на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Глава региона отметил, что сейчас делом занимаются следственные органы, но уже есть признаки правонарушений.

«Я уже говорил: на данный момент идет доследственная проверка. Я еще раз подчеркиваю: не знаю, какие там дальнейшие действия, их принимают другие органы. Для этого есть следственный комитет, для этого есть прокуратура. Но фактом является то, что мы уже знаем, что нарушается закон. Нарушается уголовный закон. Нарушается этика судей. Нарушаются все мыслимые и немыслимые как законы, так и нравственные принципы деятельности некоторых представителей судебной системы Республики Башкортостан», – сказал Радий Хабиров.

При этом он попросил перенести рассмотрение вопроса отставки Шайдуллина, чтобы было время изучить все обстоятельства дела.