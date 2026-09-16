Выборы-2026: в Башкортостане пройдет традиционная акция «Рахмат»

20 сентября состоятся выборы в Госдуму. Ее состав избирается каждые пять лет, в этом году выбирать предстоит из 10 партий: это «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди».
В Башкортостане с 18 по 20 сентября также пройдут выборы в Госсобрание, горсовет Уфы и ряд сельсоветов.
Как сообщили в региональном Минторге, в этом году в Башкортостане в дни выборов пройдет традиционная акция «Рахмат».
Она будет полностью скидочной, без розыгрышей: волонтеры на избирательных участках будут раздавать многоразовые двухсторонние купоны. На них будет QR-код для перехода на сайт акции, где можно ознакомиться с полным списком партнеров и изучить условия акции.
Участвуют более 600 предпринимателей и тысячи точек, включая продукты, кафе, центры для детей, фитнес, автосалоны и парикмахерские. В них будут скидки до 50%.
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