Выборы-2026: в Башкортостане пройдет традиционная акция «Рахмат»

В Башкортостане с 18 по 20 сентября также пройдут выборы в Госсобрание, горсовет Уфы и ряд сельсоветов.

Как сообщили в региональном Минторге, в этом году в Башкортостане в дни выборов пройдет традиционная акция «Рахмат».

Она будет полностью скидочной, без розыгрышей: волонтеры на избирательных участках будут раздавать многоразовые двухсторонние купоны. На них будет QR-код для перехода на сайт акции, где можно ознакомиться с полным списком партнеров и изучить условия акции.

Участвуют более 600 предпринимателей и тысячи точек, включая продукты, кафе, центры для детей, фитнес, автосалоны и парикмахерские. В них будут скидки до 50%.