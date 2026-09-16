На лучшей вакансии сентября в Уфе предлагают до 125 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий сентября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Составитель поездов в РЖД. Предлагаемая зарплата – до 125 тыс. рублей в месяц.

2. Менеджер активных продаж (банковские услуги) в «Точка Банк». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Главный бухгалтер в «Управляющую компанию» (управление и развитие объектов коммерческой недвижимости). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

3. Комплектовщик в «Монетку». Предлагаемая зарплата – от 96 тыс. рублей в месяц.

4. Главный энергетик в АНО «Беспилотные объединенные технологии». . Предлагаемая зарплата – 90 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 250 тыс. рублей в месяц (хирург-проктолог); в Казани – от 150 тыс. рублей в месяц (водитель на автовоз, невролог детский или ведущий менеджер по продажам банковских услуг для бизнеса); в Москве – от 400 тыс. рублей в месяц (коммерческий директор).