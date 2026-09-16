Башкортостан будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией

В Центре управления республикой с делегацией встретились министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов и депутат Госдумы РФ Ризван Курбанов, руководители министерств и ведомств, а также представители бизнес-сообщества.

В ходе встречи представили инвестиционный потенциал Башкортостана, обсуждали совместные проекты, направленные на расширение сотрудничества, укрепление стратегического партнерства и дружественных отношений.

Рустам Муратов обозначил перспективные направления сотрудничества Башкортостана и Саудовской Аравии:

«Мы видим серьезный потенциал для развития сотрудничества с Саудовской Аравией и готовы переходить к практической работе. Отмечаем интерес саудовской стороны к поставкам продукции нефтехимической отрасли и готовы подготовить пул предприятий. Среди перспективных направлений также сотрудничество в сфере сельского хозяйства, туризма, включая медицинский, халяль и промышленный», – сказал он.

Помимо туризма и химической отрасли, обсуждали агропромышленный комплекс (в 2025 году Россия вошла в десятку крупнейших поставщиков продовольствия в Саудовскую Аравию).