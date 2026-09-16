Скоро открытие: как сегодня выглядит уфимский парк имени Ленина?

В Уфе продолжается масштабная реконструкция парка имени Ленина. Все подготовительные работы были проведены в прошлом году, и уже скоро его откроют для посетителей.
До окончания масштабной реконструкции парка имени Ленина в Уфе осталось меньше месяц: глава Башкортостана Радий Хабиров в недавнем посте снова подтвердил – сдать его намерены ко Дню Республики (11 октября).
По его словам, сейчас все работы в парке на завершающей стадии, однако многое еще предстоит сделать.
Ранее Радий Хабиров заявил, что парк имени Ленина после реконструкции станет одним из самых красивых в республике. При разработке проекта решили отойти от исключительно мемориального характера парка, сделать его хорошим, комфортным местом для прогулок, в том числе и с детьми. Поэтому выделили в нем несколько зон под разные интересы.
А еще решили восстановить старую арку, которая в советское время украшала входную группу.
Фото опубликовал Радий Хабиров
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