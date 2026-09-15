7 команд представят Башкортостан на «Битве роботов»

С шестого по 10 октября 2026 года в Москве, на площадке кинозавода «Москино» пройдут четыре отборочных этапа в рамках крупнейшего ИТ-форума страны «Цифровые решения».

В этом сезоне к соревнованиям допустили 144 команды из 10 стран: России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили и Эквадора.

Башкортостан на чемпионате представляют семь команд в двух весовых категориях.

Категория «Роботы до 110 кг»:

STRiX и «КиберАгро» – участники чемпионата, «БашРобБот», «Стальной вихрь» и «Коды Судьбы» – потенциальные участники категории.

Категория «Мини-роботы до 1,5 кг»:

«Азалия и миньоны» – участник чемпионата, «Мимимишки» – потенциальный участник категории.

Общий призовой фонд соревнований – 6,6 млн рублей, из них шесть млн рублей поделят победители в основной дисциплине.