7 команд представят Башкортостан на «Битве роботов»

«Битва роботов» проводится с 2023 года: изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство на специальном ринге. Это не только зрелищное шоу, но и международная площадка обмена опытом в области робототехники.
С шестого по 10 октября 2026 года в Москве, на площадке кинозавода «Москино» пройдут четыре отборочных этапа в рамках крупнейшего ИТ-форума страны «Цифровые решения».
В этом сезоне к соревнованиям допустили 144 команды из 10 стран: России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили и Эквадора.
Башкортостан на чемпионате представляют семь команд в двух весовых категориях.
Категория «Роботы до 110 кг»:
STRiX и «КиберАгро» – участники чемпионата, «БашРобБот», «Стальной вихрь» и «Коды Судьбы» – потенциальные участники категории.
Категория «Мини-роботы до 1,5 кг»:
«Азалия и миньоны» – участник чемпионата, «Мимимишки» – потенциальный участник категории.
Общий призовой фонд соревнований – 6,6 млн рублей, из них шесть млн рублей поделят победители в основной дисциплине.
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