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В Башкортостане за утро произошло 2 смертельных ДТП

Сегодня, 15 сентября, в республике сотрудники Госавтоинспекции на два крупных ДТП на дорогах Стерлитамак – Салават и Магнитогорск – Аэропорт.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В первом случае на 26 км дороги Стерлитамак – Салават 63-летний водитель Lada Granta врезался в попутно движущийся мотоблок с прицепом.

️В результате сильного удара 55-летний водитель мотоблока скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его 48-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу Стерлитамака.

В Абзелиловском районе сегодня около семи часов утра на восьмом км дороги Магнитогорск – Аэропорт 29-летний водитель Kia Spectra, следуя со стороны Аэропорта в направлении села Красная Башкирия, вылетел на встречку и врезался в Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель Kia скончался на месте, водитель Mercedes с различными травмами госпитализирован.

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