В Башкортостане за утро произошло 2 смертельных ДТП

В первом случае на 26 км дороги Стерлитамак – Салават 63-летний водитель Lada Granta врезался в попутно движущийся мотоблок с прицепом.

️В результате сильного удара 55-летний водитель мотоблока скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его 48-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу Стерлитамака.

В Абзелиловском районе сегодня около семи часов утра на восьмом км дороги Магнитогорск – Аэропорт 29-летний водитель Kia Spectra, следуя со стороны Аэропорта в направлении села Красная Башкирия, вылетел на встречку и врезался в Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель Kia скончался на месте, водитель Mercedes с различными травмами госпитализирован.