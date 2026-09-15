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В Уфе снова ограничат движение транспорта на кольце у «Центрального рынка»

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Как сообщили в мэрии, в период с сегодняшнего дня, 15 сентября, по 17 сентября ограничат движение транспорта на кольце «Центрального рынка»: будет закрыта внутренняя полоса проезжей части.

Ограничение связано с продолжающимися работами по благоустройству. В последнее время эта территория сильно преобразилась: с двух сторон кольца вместо стихийной парковки теперь полноценные общественные пространства со скамейками, освещением и арт-объектами.

Кроме того, как мы писали ранее, завтра, 16 сентября, в городе перекроют платную трассу Восточный выезд. Ограничение введут в ночное время для проведения работ по техническому обслуживанию инженерных сетей в Северном тоннеле.

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