В Уфе снова ограничат движение транспорта на кольце у «Центрального рынка»

Как сообщили в мэрии, в период с сегодняшнего дня, 15 сентября, по 17 сентября ограничат движение транспорта на кольце «Центрального рынка»: будет закрыта внутренняя полоса проезжей части.

Ограничение связано с продолжающимися работами по благоустройству. В последнее время эта территория сильно преобразилась: с двух сторон кольца вместо стихийной парковки теперь полноценные общественные пространства со скамейками, освещением и арт-объектами.

Кроме того, как мы писали ранее, завтра, 16 сентября, в городе перекроют платную трассу Восточный выезд. Ограничение введут в ночное время для проведения работ по техническому обслуживанию инженерных сетей в Северном тоннеле.