Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе проведут реконструкцию Дома актера

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел в Доме Республики совещание в формате «Строительного часа». На нем, в частности, обсудили концепцию обновления Дома актера имени Бедер Юсуповой.

Рендер опубликовало правительство Башкортостана

Директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Башкортостана Олег Байдин представил инженерно-планировочные решения и визуализацию фасада здания, каким он будет после обновления.

После реконструкции на первом этаже здания расширят фойе, оборудуют кассовый зал, гардероб и кафе. Второй этаж предусматривает размещение малого зала, творческих студий и библиотеки. На третьем этаже будут расположены помещения для занятий музыкой и главный зал. Он также займет часть четвертого этажа, на котором будут находиться технические и административные помещения.

Как ожидается, до конца 2026 года проектная документация должна пройти необходимые согласования, а к реконструкции Дома актера планируют приступить в 2027 году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: