В Уфе проведут реконструкцию Дома актера

Директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Башкортостана Олег Байдин представил инженерно-планировочные решения и визуализацию фасада здания, каким он будет после обновления.

После реконструкции на первом этаже здания расширят фойе, оборудуют кассовый зал, гардероб и кафе. Второй этаж предусматривает размещение малого зала, творческих студий и библиотеки. На третьем этаже будут расположены помещения для занятий музыкой и главный зал. Он также займет часть четвертого этажа, на котором будут находиться технические и административные помещения.

Как ожидается, до конца 2026 года проектная документация должна пройти необходимые согласования, а к реконструкции Дома актера планируют приступить в 2027 году.