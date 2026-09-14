Башкортостан вошел в топ-25 регионов с самым низким уровнем безработицы

Издание отмечает, что по итогам второго квартала 2026 года безработица в РФ в очередной раз продемонстрировала крайне низкий уровень – 2,2%.

По данным Росстата, на поиск работы во втором квартале 2026 года россияне в среднем затрачивали 5,5 месяца, а годом ранее этот срок составлял 5,2 месяца. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, увеличилась с 12,1% до 13,2%.

Первое место среди благополучных в плане безработицы регионов занимает Нижегородская область: всего 0,9% работоспособного населения не может устроиться, среднее время поиска работы составило 4,5 месяца.

Следом идут Калужская область (0,9%) и ХМАО – Югра (1%).

Башкортостан в топе занимает 23 строчку: уровень безработицы составил 1,5% (-0,1% за год), среднее время поиска работы – 5,6 месяца.