Судебную систему Башкортостана заполонили судьи из Татарстана

«Хочу проинформировать вас о ситуации. С мая 2023 года, со дня назначения Шайдуллина председателем Верховного суда, 149 судей ушло в отставку. В основном это люди в районе 45 лет, обладающие достаточным профессиональным опытом. Эти вакансии постепенно замещаются судьями из Татарстана.

22 судьи из Татарстана у нас работают. Я братский Татарстан больше обижать не буду, это не его проблема – буду говорить, что с одного региона, и вы поймете. В Верховном суде по факту работают 120 судей, и с мая 2023 года было уволено 40 из них. Треть судей была уволена. Откуда, как вы думаете, пополнение пришло? 10 судей с одного региона. И ни одного судьи Верховного суда этой республики среди них я не видел. Это все судьи районных и городских судов.

Рядовые судьи, не занимавшие там высоких должностей, у нас теперь возглавляют Стерлитамакский городской суд, Сибайский городской суд, Октябрьский городской суд, Советский районный суд, Дюртюлинский районный суд, Нефтекамский городской суд.

И что нам говорит Счетная палата: с 2024 года руководство Верховного суда Республики Башкортостан, его судей и членов их семей перевозили из Казани в Уфу и обратно. Также судьи Верховного суда ездили в Казань на юбилей юридического вуза. Кроме этого, служебный транспорт городской администрации использовался для доставки и передачи подарков из Уфы в Казань. Видите, как здорово-то? Кроме того, за счет бюджетных средств города осуществлялась оплата проживания сотрудников Верховного суда Республики Башкортостан.

Счетная палата установила 136 случаев, но есть это все носило системный характер. Гараж Уфы – вы большие мо-ло-дцы, я до вас еще не добрался, но доберусь. Ущерб, как говорят, 661 тысяча рублей», – сказал Радий Хабиров.

Кроме того, глава республики высказался о ситуации в органах судейского сообщества республики.

«Всего членов Совета судей 24. Как вы думаете, кто является председателем Совета судей Республики Башкортостан? Вы догадались – это судья из соседнего региона. Он меньше года работал на своей должности в Верховном суде – видимо, заработал авторитет за это время и стал председателем Совета судей. А еще трое членов Совета судей – тоже из этого региона.

Хорошо, я подумал – может быть, в квалификационной коллегии судей ситуация другая. Давайте посмотрим. Я что-то не видел, чтобы она проводила проверки соответствия поведения судей кодексу судейской этики. И теперь объясню, почему не видел.

Первый заместитель председателя Квалификационной коллегии – оттуда же. И в прошлом был судьей Набережночелнинского горсуда, а сейчас вершит судьбы около 500 судей общей юрисдикции. Одним из членов ККС является также судья Октябрьского района Уфы – а знаете, кем она раньше работала? Заведующей канцелярии отдела документооборота в организации в Казани. Другая была помощником судьи, теперь тоже в ККС.

Из пяти кандидатур, которые представили в квалификационную коллегию, от 500 судей и 100 судей Верховного суда, трое из соседней республики. Молодцы. Мне все представители республики написали заявления: говорят, не хотят мараться с этим. Вот примерно такая ситуация, такие у нас дела», – добавил Радий Хабиров.