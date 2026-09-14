Андрей Назаров поручил муниципалитетам до завтра подготовиться к зиме

По словам главы кабмина, в этом году на подготовку к зиме направляют более 4,5 млрд рублей, на 8% больше, чем годом ранее.

В целом к зиме предстоит подготовить 18,6 тысяч многоквартирных домов, 1642 котельных, 3,8 тысяч км тепловых сетей и 517 центральных тепловых пунктов.

«По отчетам готовность – высокая. Но для меня цифра в отчете не главное. Важно, чтобы зимой в домах было тепло, из кранов шла вода, а электричество не отключалось.

Поэтому ремонтируем котельные, меняем изношенные сети, обновляем оборудование, проверяем резервные источники электроснабжения. В оставшиеся дни нужно максимально усилить эту работу. Людям не надо знать, какой процент готовности у их котельной. Они должны просто открыть кран и включить свет – и все должно работать.

Поручил муниципалитетам до 15 сентября обеспечить полную практическую готовность объектов ЖКХ и представить паспорта готовности в МинЖКХ», – заявил Андрей Назаров.