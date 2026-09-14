В Уфе перекроют Восточный выезд

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение по платной дороге Восточный выезд ограничат в среду, 16 августа, с 0:00 до 5:00.

Закроют движение по направлению в сторону Уфы. Въезды со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка также будут закрыты.

Ограничения связаны с проведением работ по техническому обслуживанию инженерных сетей в Северном тоннеле.