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Уфимец лишился сразу 2 автомобилей за пьяную езду

Уфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Фото: caranddriver.com

В ноябре 2025 года местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пьяным сел за руль Mercedes-Benz и был остановлен сотрудниками полиции.

Уже в январе текущего года он снова попался в нетрезвом виде – на этот раз за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2106».

Подсудимый вину не отрицал. Суд счел его виновным по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года. Автомобили конфискованы в доход государства.

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