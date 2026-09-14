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В Уфе за выходные произошло 62 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 12 и 13 сентября.

Кадр из видео, опубликованного пресс-службой Госавтоинспекции Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 62 ДТП. Пострадали восемь человек, один погиб.

Вчера, 13 сентября, около семи часов вечера водитель 1995 года рождения, управляя мотоциклом Honda, следуя по Оренбургскому тракту со стороны аэропорта в сторону остановки Школьная, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Corolla под управлением 58-летнего мужчины, после чего влетел в разделительное ограждение.

Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте аварии. Его 30-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.

Пресечено 484 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (20), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (35) и не уступавшие дорогу пешеходам (30).

Оштрафовали 39 пешеходов-нарушителей.

Задержали 15 водителей в состоянии опьянения, еще семеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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