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Временами небольшой дождь: погода в Уфе 14-18 сентября

Осень в Уфе понемногу вступает в свои права: дни становятся все короче, листья опадают, а прохладный ветер напоминает о том, что скоро придется доставать из шкафа куртку.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет относительно тепло, но солнца обещают мало.

Понедельник, 14 сентября: до +19°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +6°, без осадков.

Вторник, 15 сентября: до +19°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +9°, без осадков.

Среда, 16 сентября: до +23°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +12°, небольшой дождь.

Четверг, 17 сентября: до +20°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +7°, без осадков.

Пятница, 18 сентября: до +19°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +7°, без осадков.

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