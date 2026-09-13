Временами небольшой дождь: погода в Уфе 14-18 сентября

Осень в Уфе понемногу вступает в свои права: дни становятся все короче, листья опадают, а прохладный ветер напоминает о том, что скоро придется доставать из шкафа куртку.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет относительно тепло, но солнца обещают мало.
Понедельник, 14 сентября: до +19°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +6°, без осадков.
Вторник, 15 сентября: до +19°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +9°, без осадков.
Среда, 16 сентября: до +23°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +12°, небольшой дождь.
Четверг, 17 сентября: до +20°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +7°, без осадков.
Пятница, 18 сентября: до +19°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +7°, без осадков.
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