В Башкортостане за неделю подешевели овощи, дорожают яйца и гречка

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали подсолнечное гречка (5,1%), курица (1,89%), пшено (1,5%), сахар (1,46%) и яйца (1,35%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: картофель (7,21%), капуста (6,97%), морковь (3,92%), лук (3,64%), свекла (3,19%) и помидоры (1,34%).

Также подешевели колбаса (0,98%), кефир (0,9%) и бананы (0,83%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.