Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане за неделю подешевели овощи, дорожают яйца и гречка

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 31 августа по седьмое сентября 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали подсолнечное гречка (5,1%), курица (1,89%), пшено (1,5%), сахар (1,46%) и яйца (1,35%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: картофель (7,21%), капуста (6,97%), морковь (3,92%), лук (3,64%), свекла (3,19%) и помидоры (1,34%).

Также подешевели колбаса (0,98%), кефир (0,9%) и бананы (0,83%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: