В Башкортостане за неделю подешевели овощи, дорожают яйца и гречка

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 31 августа по седьмое сентября 2026 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали подсолнечное гречка (5,1%), курица (1,89%), пшено (1,5%), сахар (1,46%) и яйца (1,35%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: картофель (7,21%), капуста (6,97%), морковь (3,92%), лук (3,64%), свекла (3,19%) и помидоры (1,34%).
Также подешевели колбаса (0,98%), кефир (0,9%) и бананы (0,83%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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