В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Массовые проверки будут направлены на предупреждение нарушений ПДД и выявление нетрезвых водителей.

Сроки проведения мероприятий и места расстановки патрулей не уточняются. Обычно проверки проходят в пятницу и выходные.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки детей и пресечению нетрезвого вождения.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 65 ДТП, пострадали четыре человека.

Задержаны семь водителей в нетрезвом состоянии, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали одного пешехода-нарушителя.