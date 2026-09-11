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В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 11 сентября, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Массовые проверки будут направлены на предупреждение нарушений ПДД и выявление нетрезвых водителей.

Сроки проведения мероприятий и места расстановки патрулей не уточняются. Обычно проверки проходят в пятницу и выходные.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки детей и пресечению нетрезвого вождения.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 65 ДТП, пострадали четыре человека.

Задержаны семь водителей в нетрезвом состоянии, еще четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали одного пешехода-нарушителя.

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