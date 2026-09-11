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В Уфе снесли столетний дом на улице Октябрьской Революции

В Уфе уже несколько лет продолжается реконструкция улицы Октябрьской Революции. По итогу работ она станет полупешеходной.

Фото: Mark Boyarin

По обе стороны этой улицы расположены старые дома, многие из них являются объектами культурного наследия, и почти все – в крайне плохом состоянии.

Сегодня, 11 сентября, локальные СМИ сообщили о том, что администрация города снесла дом №31 по улице Октябрьской Революции. Это одноэтажное деревянное здание не относится к объектам культурного наследия, хотя было построено в конце 19 – начале 20 века.

На данный момент обещают, что новых строений на его месте не появится – запланировано благоустройство внутридворовых объектов.

Ранее мы писали о том, что управление имущественных и земельных отношений администрации города выставило на продажу «Дом Лузиновых», расположенный на улице Октябрьской Революции.

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