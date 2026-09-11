Уфимцы назвали комфортный для себя размер МРОТ

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей городов с населением более 500 тыс. человек, чтобы узнать, какой нижний порог зарплаты они считают приемлемым для жизни по состоянию на начало сентября 2026 года.
Было опрошено 27 500 экономически активных жителей страны, все они отвечали на вопрос: «Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять МРОТ в вашем регионе?»
Согласно данным опроса, в январе-феврале 2026 года жители Уфы считают комфортной минимальную зарплату в 54 800 рублей.
При этом реальный МРОТ в регионе с учетом районного коэффициента – 31 156,95 рубля в месяц.
В начале текущего года запросы у уфимцев были чуть скромнее – 53 000 рублей.
Среди крупных городов Уфа примерно посередине списка: больше всего требуется жителям Москвы (64 000 рублей), Санкт-Петербурга (60 000 рублей), Хабаровска (58 000 рублей), Красноярска (57 600 рублей) и Краснодара (57 300 рублей).
Самые скромные запросы у жителей Кирова (50 400 рублей), Волгограда (50 600 рублей), Ижевска (50 900 рублей), Пензы (51 700 рублей) и Ульяновска (52 300 рублей).
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