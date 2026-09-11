Уфимцы назвали комфортный для себя размер МРОТ

Было опрошено 27 500 экономически активных жителей страны, все они отвечали на вопрос: «Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять МРОТ в вашем регионе?»

Согласно данным опроса, в январе-феврале 2026 года жители Уфы считают комфортной минимальную зарплату в 54 800 рублей.

При этом реальный МРОТ в регионе с учетом районного коэффициента – 31 156,95 рубля в месяц.

В начале текущего года запросы у уфимцев были чуть скромнее – 53 000 рублей.

Среди крупных городов Уфа примерно посередине списка: больше всего требуется жителям Москвы (64 000 рублей), Санкт-Петербурга (60 000 рублей), Хабаровска (58 000 рублей), Красноярска (57 600 рублей) и Краснодара (57 300 рублей).

Самые скромные запросы у жителей Кирова (50 400 рублей), Волгограда (50 600 рублей), Ижевска (50 900 рублей), Пензы (51 700 рублей) и Ульяновска (52 300 рублей).