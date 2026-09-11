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Жителям некоторых районов Башкортостана запретили отдыхать в лесах

В связи с повышенной пожароопасностью в Башкортостане расширяют особый противопожарный режим.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в связи с установлением высокого класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества природных до 28 сентября 2026 года «ограничено пребывания граждан в лесах, а также въезд транспортных средств на территории лесного фонда отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан».

В список данных районов вошли территории Абзелиловского, Авзянского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Инзерского, Кананикольского, Кугарчинского, Тирлянского, Учалинского, Хайбуллинского лесничеств.

Ограничения не распространяются на работников служб, обеспечивающих охрану, защиту, воспроизводство и использование лесов.

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