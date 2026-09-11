В центре Уфы перекроют несколько улиц

Как сообщили в мэрии, сегодня ночью в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях на нескольких улицах Уфы ограничат движение автотранспорта.

Для установки опор освещения с 23:00 11 сентября до 08:00 12 сентября будут перекрыты:

– улица Ленина – от Революционной до бульвара Ибрагимова;

– улица Краснодонская – от Цюрупы до Ленина;

– улица Якутова – от Цюрупы до Ленина.

Также для проведения капитального ремонта водопроводной линии с 11 сентября до 3 октября закроют одну полосу проезжей части по нечетной стороне проспекта Октября, в районе дома №83.