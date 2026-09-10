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В Башкортостане ведется работа по спасению озера Банного

Яктыкуль (Банное) — самое глубокое озеро Башкортостана тектонического происхождения, одно из главных туристических мест в Абзелиловском районе.

Фото опубликовал Андрей Назаров
Фото опубликовал Андрей Назаров

Сейчас у озера есть существенная проблема: оно стремительно зарастает. Одна из причин – элодея канадская: это завезенное растение разрастается очень агрессивно и вытесняет местные виды. Водоемы начинают «цвести», в них становится меньше рыбы.

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров рассказал о том, что ранее в июле поручил запустить акцию «Чистый Якты-Куль», и уже ведется серьезная работа по очищению озера.

«Работаем строго по науке, рука об руку с учеными. Косим тростник и водоросли именно сейчас, в период вегетации, – пока не поздно. В деле отечественные машины-амфибии, которые предоставили наши нефтяники. Спасибо им за плечо!

Параллельно волонтеры "Воды России" очистили 2,5 гектара берега и вывезли 12 кубометров мусора. Низкий поклон каждому, кто вышел.

Это только начало. В перспективе во взаимодействии с научным сообществом рассмотрим возможность применения биопрепаратов и зарыбления озера травоядными видами рыб, а опыт Яктыкуля перенесем на другие водоемы республики», – сообщил Андрей Назаров.

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